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Эрик Яхимович: за народ в любом случае. Если люди так поднялись, видимо, допекло. Белорусы должны жить хорошо

21.08.2020 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший игрок сборной Беларуси по футболу, ныне живущий в Москве знаковый белорусский защитник Эрик Яхимович в беседе с корреспондентом "Прессбола"Сергеем Щурко прокомментировал ситуацию в Беларуси.

- Следишь за тем, что происходит в Минске?

- Особо нет. Ну а где следить? По интернету видно, что у вас волнения. Пошумят, да перестанут, или ошибаюсь?

- Если и перестанут, то затаятся.

- На самом деле видно: народ так довели, что не может уже. Раньше ведь как? Пошумели день, да и замолчали. А сейчас, видно, серьезный движ начался. Народ сигналил, потом марш грандиозный. Ну это понятно — задержания, жесткие избиения. Кому понравится?

- Ты в этом противостоянии на чьей стороне?

- За народ в любом случае. Политикой не интересуюсь, но если люди так массово поднялись, то, видимо, допекло. Белорусы должны жить хорошо. Почему в ХХI веке они должны побираться? В России тоже несладко, но как-то более или менее сносно.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси по футболу, ныне живущий в Москве знаковый белорусский защитник Эрик Яхимович в беседе с корреспондентом "Прессбола"Сергеем Щурко...
 
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