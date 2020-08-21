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В Беларусь приехал обновленный Renault Kaptur

21.08.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Важная новинка приехала на днях в Беларусь — импортер Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur. Машина получила широкие возможности индивидуализации, новый двигатель и еще более яркую внешность. «Реношники» говорят, что учли все пожелания владельцев дорестайлингового Kaptur. 

В Беларусь приехал обновленный Renault Kaptur

От предшественника Renault Kaptur'2020 отличается не только экстерьером, но и серьезно доработанным салоном. Здесь улучшенная эргономика и мягкая отделка передней панели. Уже в базовой комплектации кроссовер оснащается дистанционным запуском двигателя Renault Start. В списке опций числятся обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистема BOSE, мультимедийная система с интеграцией «Яндекс.Авто», четыре камеры вокруг автомобиля, функция мониторинга слепых зон и др. Таким образом, по списку доступного оборудования автомобиль стал ближе к Arkana.

В Беларусь приехал обновленный Renault Kaptur

Новый двигатель тоже достался «Каптюру» от купеобразного SUV. Это 1,33-литровый TCе мощностью 150 л. с. Турбодвигатель работает в паре с коробкой передач CVT X-Tronic, передним либо полным приводом.

Клиентам доступны колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов. Есть в опциях и полностью светодиодная оптика. Рулевая колонка отныне регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева кресел переехали на центральную консоль. Есть и атмосферная подсветка салона с 8 цветами.

В Беларусь приехал обновленный Renault Kaptur

Базовым мотором выступает уже знакомый 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с. Renault традиционно начинает продажи с серии Edition One. Она идет с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic. В этой версии представлено все оборудование, которое доступно для нового поколения кроссовера. Добавить к ней дополнительно можно лишь персонализацию интерьера Blue Pack и набор эксклюзивных аксессуаров одноименной линейки Edition One.

Белорусские цены на новинку стартуют с отметки в 36 700 рублей. Стоимость машин с новым для Kaptur 150-сильным турбомотором начинается с 46 100 рублей за переднеприводный автомобиль в комплектации Drive. Эксклюзивную версию Edition One с трансмиссией 2×4 дилерская сеть Renault в Беларуси предлагает уже за 52 500 рублей. Полноприводная версия Edition One обойдется покупателю в 55 600 рублей.

Renault Kaptur I комплектация Style, 2018 г.в., 31 000 км
серый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
36 041 р.
14 500$ / 12 234€
Renault Kaptur I, 2017 г.в., 27 000 км
белый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
35 793 р.
14 400$ / 12 150€
Renault Kaptur I, 2019 г.в., 4 513 км
красный, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
36 300 р.
14 604$ / 12 322€
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Важная новинка приехала на днях в Беларусь — импортер Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur. Машина получила широкие возможности индивидуализации, новый...
 
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