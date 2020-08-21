В Беларусь приехал обновленный Renault Kaptur

Источник материала: Onliner

Важная новинка приехала на днях в Беларусь — импортер Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur. Машина получила широкие возможности индивидуализации, новый двигатель и еще более яркую внешность. «Реношники» говорят, что учли все пожелания владельцев дорестайлингового Kaptur.





От предшественника Renault Kaptur'2020 отличается не только экстерьером, но и серьезно доработанным салоном. Здесь улучшенная эргономика и мягкая отделка передней панели. Уже в базовой комплектации кроссовер оснащается дистанционным запуском двигателя Renault Start. В списке опций числятся обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистема BOSE, мультимедийная система с интеграцией «Яндекс.Авто», четыре камеры вокруг автомобиля, функция мониторинга слепых зон и др. Таким образом, по списку доступного оборудования автомобиль стал ближе к Arkana.





Новый двигатель тоже достался «Каптюру» от купеобразного SUV. Это 1,33-литровый TCе мощностью 150 л. с. Турбодвигатель работает в паре с коробкой передач CVT X-Tronic, передним либо полным приводом.

Клиентам доступны колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов. Есть в опциях и полностью светодиодная оптика. Рулевая колонка отныне регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева кресел переехали на центральную консоль. Есть и атмосферная подсветка салона с 8 цветами.





Базовым мотором выступает уже знакомый 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с. Renault традиционно начинает продажи с серии Edition One. Она идет с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic. В этой версии представлено все оборудование, которое доступно для нового поколения кроссовера. Добавить к ней дополнительно можно лишь персонализацию интерьера Blue Pack и набор эксклюзивных аксессуаров одноименной линейки Edition One.

Белорусские цены на новинку стартуют с отметки в 36 700 рублей. Стоимость машин с новым для Kaptur 150-сильным турбомотором начинается с 46 100 рублей за переднеприводный автомобиль в комплектации Drive. Эксклюзивную версию Edition One с трансмиссией 2×4 дилерская сеть Renault в Беларуси предлагает уже за 52 500 рублей. Полноприводная версия Edition One обойдется покупателю в 55 600 рублей.