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Цепкало: мы призываем Запад признать Тихановскую в качестве законно избранного президента
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшней пресс-конференции Валерий Цепкало заявил, что находится на связи со Светланой Тихановской.
Отвечая на вопрос
Он заявил, что Тихановская «как женщина и мать» испытывает стресс, поэтому цель Цепкало при разговорах с ней — «поднять ее дух, чтобы она себя чувствовала более уверенно».
«Несмотря на то, что она не заявила, что считает себя избранным президентом, мы призываем западные страны признать ее в качестве законно избранного президента», — заметил политик.
Это необходимо для того, считает он, чтобы стало понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить: «Просто призыв подать в отставку для силовиков является сложным».
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В ходе сегодняшней пресс-конференции Валерий Цепкало заявил, что находится на связи со Светланой Тихановской.
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