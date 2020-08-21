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The Guardian Weekly вышел с обложкой "Сила цветов: женщины в авангарде протестов против Лукашенко"

21.08.2020 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

The Guardian Weekly — международный англоязычный новостной журнал, базирующийся в Лондоне

Журнал поместил на свою обложку за 21 августа иллюстрацию с беларуской женщиной и подписью: ""Сила цветов: Женщины в авангарде протестов против Александра Лукашенко", передает marketing.by
 
 
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The Guardian Weekly — международный англоязычный новостной журнал, базирующийся в Лондоне
 
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