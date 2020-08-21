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The Guardian Weekly вышел с обложкой "Сила цветов: женщины в авангарде протестов против Лукашенко"
Источник материала: Партизан
The Guardian Weekly — международный англоязычный новостной журнал, базирующийся в Лондоне
Журнал поместил на свою обложку за 21 августа иллюстрацию с беларуской женщиной и подписью: ""Сила цветов: Женщины в авангарде протестов против Александра Лукашенко", передает
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The Guardian Weekly — международный англоязычный новостной журнал, базирующийся в Лондоне
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