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Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ: награждение призеров и победителей районных соревнований

21.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

19 августа в административном корпусе Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ состоялось награждение призеров и победителей районных соревнований по фигурному вождению карта. За прошедший учебный период 2019-2020 г.г. команды занимали I-е, II-е и III-и места дважды, приняли участие в четырех областных и одном районном соревнованиях. 23 спортсменам секции присвоены спортивные разряды: I-й взрослый – 5 спортсменам; II-й взрослый – 6; III-й взрослый – 2; I-й юношеский – 8 и II-й юношеский – 2 спортсменам.

Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ: награждение призеров и победителей районных соревнований

В период с 1 по 5 августа на тренировочной площадке Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ были проведены районные соревнования по фигурному вождению карта. В умении искусно управлять картингом соревновались 30 спортсменов ДОСААФ.

По итогам соревнований места среди картингистов распределились следующим образом:

В I-ой возрастной группе (от 6 до 10 лет):

I-е место – Лучкин Михей;

II-е место – Ходин Тимур;

III-e место – Важинский Ярослав;

Во II-ой возрастной группе (от 11 до 14 лет):

I-е место – Севастьянчук Никита;

II-е место – Баев Давид;

III-e место – Осеюк Артем.

В III-ой возрастной группе (от 15 до 17 лет):

I-е место – Данилюк Владислав;

II-е место – Штока Андрей;

III-e место – Гопка Анастасия.

Все призеры и победители награждены дипломами и медалями от ДОСААФ. 12 участникам соревнований присвоены спортивные разряды.

По информации kobrindosaaf.by.

 
 
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Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ: награждение призеров и победителей районных соревнований
 
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