В аккаунте Вадима Девятовского появился пост: «Лукашенко не мой президент». Что это значит

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент». Напомним, раньше Девятовский поддерживал политику Александра Лукашенко.



Фото: Олег Киндар

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.



Скрин фейсбука Вадима Девятовского

Напомним, 4 августа Вадим Девятовский был во Дворце республики среди слушателей послания Александра Лукашенко к белорусскому народу. Тогда глава БФЛА так оценил речь главы государства:

— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!

Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем! Вперед, Беларусь!