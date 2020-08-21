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В аккаунте Вадима Девятовского появился пост: «Лукашенко не мой президент». Что это значит
Источник материала: Tut.by
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский
— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, —
Напомним, 4 августа Вадим Девятовский был во Дворце республики среди слушателей послания Александра Лукашенко к белорусскому народу. Тогда глава БФЛА так
— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!
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Напомним, раньше Девятовский поддерживал политику Александра Лукашенко.
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