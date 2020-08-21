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В аккаунте Вадима Девятовского появился пост: «Лукашенко не мой президент». Что это значит

21.08.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент». Напомним, раньше Девятовский поддерживал политику Александра Лукашенко.


Фото: Олег Киндар

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.


Скрин фейсбука Вадима Девятовского

Напомним, 4 августа Вадим Девятовский был во Дворце республики среди слушателей послания Александра Лукашенко к белорусскому народу. Тогда глава БФЛА так оценил речь главы государства:

— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!
Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем! Вперед, Беларусь!

 
 
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Напомним, раньше Девятовский поддерживал политику Александра Лукашенко.
 
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