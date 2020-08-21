Леликовская сваха встречает гостей

Источник материала: Кобринский вестник

«В гости к свахе» пригласили работники Кобринского военно-исторического музея им. А.В. Суворова вместе со своими коллегами из Кобринской центральной районной библиотеки в нескучную пятницу 14 августа всех, кто чтит традиции своих предков.





Выставка «Народный костюм – живая традиция», открывшая увлекательное путешествие, окунула присутствующих в быт наших предков, Элементы народного костюма и сопутствующие атрибуты – пояса, рушники, скатерти, покрывала, – впитавшие маленькую частичку большой души белорусского народа, они словно дышат историей.

Кобринский строй белорусского женского костюма – особый строй, поражающий своей неординарностью. Именно на Кобринщине сохранился наиболее старинный пласт народной одежды, и костюм свахи д. Леликово, который в 2018 году как элемент нематериального культурного наследия «Традиции изготовления и использования убора леликовской свахи» был внесён в Государственный список нематериального культурного наследия Республики Беларусь, яркое тому подтверждение.

Похвастаться оригинальным костюмом с большими «вачыма» на элементах одежды и головным убором, не имеющим аналогов ни в каком другом регионе, могут сейчас только некоторые жители деревни Леликово и Повитье, бережно хранящие унаследованное от своих бабушек. А вот поделиться секретами изготовления такого костюма они всегда рады. Так, благодаря жительнице деревни Леликово Анастасии Шепетюк, преподавшей уроки мастерства кобринским умельцам, в музее и появился костюм, украсивший выставочный зал.

Посетители в этот день на примере языка леликовчан смогли также оценить своеобразие диалектов кобринского региона и насладиться их музыкальностью, послушав свадебные песни из уст их носителей.

Не менее живой стала и вторая часть нескучной пятницы, которая прозвучала в унисон затронутой теме. Члены клуба «Поэтико», действующего при Кобринской центральной районной библиотеке, на языке души и сердца признавались в своей любви к родине, восхищаясь трудолюбием, умом и юмором своего народа, красотой белорусских пейзажей.

Беречь традиции своего народа – дело общее. С этим согласны и директор Ерёмичского дошкольного центра развития ребёнка Татьяна Бич, которая предложила посетителям познакомиться со своей коллекцией кукол в национальной одежде, и заведующий автоклубом Кобринской районной клубной системы Ольга Пьянцева, организовавшая этнографическую экскурсию в д. Леликово и собравшая со своими работниками уникальный фольклорный материал, и народные умельцы Инна Корсак и Галина Авдеева, изготовившие аналог костюма леликовской свахи, и все посетители, которые с воодушевлением покидали стены музея, надеясь, что и следующая пятница впечатлит их не меньше.

Елена БАКУН.

Фото автора.