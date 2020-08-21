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Белорусский экзархат призвал священников дистанцироваться от политики
21.08.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг - Sputnik. Руководство БПЦ призвало верующих и священников в сложный период для страны руководствоваться Евангельским нравственным законом и законодательством Беларусь. Данный призыв содержится в обращении, размещенном на сайте белорусского экзархата.
Там напомнили, что 15 августа архипастыри БПЦ приняли обращение к народу Беларуси о прекращении народного противостояния, в котором выражена официальная позиция в связи с
В этой связи в БПЦ назвали любые заявления отдельных священников, верующих, являются их частным мнением.
"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - говорится в заявлении БПЦ.
Православная церковь решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы, подчеркнули в Экзархате
В БПЦ также напомнили, что во всех православных храмах и обителях Беларуси за литургией возносятся особые прошения и молитва "О Белорусском народе", а клирики Свято-Духова кафедрального собора Минска каждый день совершают молебное пение и крестный ход с молитвой о даровании нашему белорусскому мира, согласия, спокойствия и процветания.
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