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Белорусский экзархат призвал священников дистанцироваться от политики

21.08.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Руководство БПЦ призвало верующих и священников в сложный период для страны руководствоваться Евангельским нравственным законом и законодательством Беларусь. Данный призыв содержится в обращении, размещенном на сайте белорусского экзархата.

© Sputnik / Мария Амелина
В Гомеле на одиночный пикет вышел православный священник

Там напомнили, что 15 августа архипастыри БПЦ приняли обращение к народу Беларуси о прекращении народного противостояния, в котором выражена официальная позиция в связи с происходящими в стране событиями. Но на имя глав БПЦ продолжают поступать многочисленные обращения и вопросы в связи с проповедью архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия в кафедральном соборе Гродно в воскресенье 16 августа. Пишут митрополиту Павлу и миряне, которые называют себя христианскими активистами.

В этой связи в БПЦ назвали любые заявления отдельных священников, верующих, являются их частным мнением.

"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - говорится в заявлении БПЦ.

Православная церковь решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы, подчеркнули в Экзархате

В БПЦ также напомнили, что во всех православных храмах и обителях Беларуси за литургией возносятся особые прошения и молитва "О Белорусском народе", а клирики Свято-Духова кафедрального собора Минска каждый день совершают молебное пение и крестный ход с молитвой о даровании нашему белорусскому мира, согласия, спокойствия и процветания.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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