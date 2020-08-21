Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Писатель, актер и шоумен опубликовал в Twitter видеообращение в поддержку мирных протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

В конце июля Стивен Фрай пообещал подписчикам, что не будет пользоваться соцсетью примерно месяц, но обещание не сдержал: «У меня была веская причина прервать отдых от Twitter. На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам», - цитирует Фрая РБК .

Фрай обратил внимание на ситуацию с увольнением директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко, вышедшего на протестный марш. В знак протеста против решения Минкультуры уволить Латушко решила уйти вся труппа театра.

«Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Белоруссии», — заявил Фрай. Он добавил, что его одежда — белая рубашка и красный галстук — отсылка к этому флагу.

«Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре, в их желании перемен и присоединюсь к кампании "С Белоруссией заодно". Пусть голоса этих людей будут услышаны по всему миру», — сказал Стивен Фрай. Он призвал всех неравнодушных последовать его примеру, перепостить это обращение и поставить хештег #standwithbelarus.