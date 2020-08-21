ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси

21.08.2020 13:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Писатель, актер и шоумен опубликовал в Twitter видеообращение в поддержку мирных протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

В конце июля Стивен Фрай пообещал подписчикам, что не будет пользоваться соцсетью примерно месяц, но обещание не сдержал: «У меня была веская причина прервать отдых от Twitter. На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам», - цитирует Фрая РБК.

Фрай обратил внимание на ситуацию с увольнением директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко, вышедшего на протестный марш. В знак протеста против решения Минкультуры уволить Латушко решила уйти вся труппа театра.

«Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Белоруссии», — заявил Фрай. Он добавил, что его одежда — белая рубашка и красный галстук — отсылка к этому флагу.

«Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре, в их желании перемен и присоединюсь к кампании "С Белоруссией заодно". Пусть голоса этих людей будут услышаны по всему миру», — сказал Стивен Фрай. Он призвал всех неравнодушных последовать его примеру, перепостить это обращение и поставить хештег #standwithbelarus.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Писатель, актер и шоумен опубликовал в Twitter видеообращение в поддержку мирных протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не та дата и «специальные лазерные указки». Что кажется странным в интервью Юрия Воскресенского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика