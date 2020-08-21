Советы адвоката. Как вернуть свои вещи после задержания и отстоять свои права

Источник материала: Tut.by

В рубрику «Советы адвоката» продолжают поступать вопросы читателей LADY, связанные с главными для каждого белоруса событиями августа. Поэтому мы продолжаем серию своих тематических выпусков. Надеемся, эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— В связи с массовыми задержаниями и последовавшими за ними освобождениями административно задержанных, вопрос возврата их личных вещей стал максимально актуальным.

Как регулируется вопрос изъятия вещей при административном задержании

Общий порядок изъятия вещей и документов в административном процессе регулируется ст. 8.9 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП Республики Беларусь).



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При поступлении в соответствующее учреждение для дальнейшего содержания (например, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома) задержанный подвергается личному обыску, а находящиеся у него вещи — досмотру. Обнаруженные у задержанного вещи, которые он не вправе иметь при себе в соответствии с режимом и правилами места содержания, также изымаются у него. Вещи принимаются на хранение местом содержания, а те из них, которые принять на хранение невозможно (например, скоропортящаяся продукция), уничтожаются. Изъятие вещей у задержанного при поступлении его в место содержания регулируется Правилами содержания физического лица, в отношении которого применено административное задержание, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 996 от 21.11.2013 года (далее — Правила).

Именно на основании норм вышеуказанных Правил и ПИКоАП Республики Беларусь у административно задержанных лиц изымаются обнаруженные у них вещи.

Как оформляется изъятие вещей, предметов, имущества

Изъятие вещей может оформляться отдельным протоколом. Или же орган, ведущий административный процесс, делает об этом соответствующую запись в протоколе административного задержания, личного обыска и т.д. На практике чаще встречается именно второй вариант (запись в протоколе).

Важно: копия протокола об административном правонарушении в обязательном порядке вручается физическому лицу, в отношении которого ведется данный процесс (ч.2 ст. 10.2 ПИКоАП Республики Беларусь).

Важно: в свою очередь, копия протокола об административном задержании вручается задержанному только по его просьбе (ст. 8.5 ПИКоАП Республики Беларусь).

Важно: административно задержанному лицу следует в обязательном порядке просить вручить ему копию протокола о своем задержании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что может быть изъято в соответствии с законодательством?

Во-первых, как уже было указано выше, у задержанного изымаются все те вещи, которые он не вправе иметь при себе в соответствии с режимом и правилами места, в которое он помещается на период задержания.

Во-вторых, по правилам ПИКоАП Республики Беларусь органом, ведущим административный процесс, у задержанного изымаются:

документы, имеющие значение для принятия решения по делу об административном правонарушении;

предметы, которые сохранили на себе следы административного правонарушения, орудия или средства совершения административного правонарушения;

вещи, изъятые из оборота;

имущество или доходы, полученные вследствие совершения административного правонарушения;

предметы административного правонарушения, за совершение которого предусмотрена их конфискация.

Какой порядок возврата вещей?

Лицу, освобожденному из мест содержания, должны быть выданы личные документы, вещи, деньги (п. 134 Правил).

Однако из-за массовости задержаний, вещи задержанного не всегда возвращают своевременно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вещи не были возвращены, для их возврата необходимо обратиться в место содержания с соответствующим заявлением в произвольной форме на имя его руководителя. Например, на имя начальника ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

Образец заявления можно скачать по ссылке .

Важно учитывать: согласно п. 41 Правил, если задержанное лицо переводится из одного учреждения в другое, изъятые личные вещи, денежные средства, ценные бумаги и документы должны пересылаться (передаваться) к месту убытия.

Поэтому если задержанное лицо содержалось в разных местах, то с заявлением о возврате вещей следует обращаться в последнее место его содержания.

Однако в последнее время задержанные часто сталкиваются с ситуацией, когда по месту их освобождения вещи отсутствуют. Поэтому с заявлением о возврате вещей целесообразно обращаться во все учреждения, где задержанный содержался.

Кто может забрать вещи задержанного?

Прежде всего, задержанный может сам забрать свои вещи из места содержания.

Кроме того, в этом вопросе он может рассчитывать на помощь защитника.

Практика показывает, что многие задержанные воздерживаются от присутствия при возврате своих вещей. Следует учитывать, что закон предоставляет защитнику право не только вместе с подзащитным забирать его вещи, но и делать это самостоятельно, в отсутствие задержанного. Однако для этого важно, чтобы полномочия защитника были должным образом оформлены. Об этом — ниже.

По ч.2 ст. 4.5 ПИКоАП Республики Беларусь в качестве защитника в административном процессе могут участвовать:

адвокаты;

один из близких родственников либо законных представителей лица, в отношении которого ведется административный процесс. Однако, это возможно только по ходатайству физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, на основании постановления органа, ведущего административный процесс.

Обращаю ваше внимание, что выше приведены общие правила. На практике же в последние дни вещи возвращаются лицам не допущенным в административный процесс, но с доверенностью от имени задержанного.

Как оформляются полномочия?

Полномочия адвоката в административном процессе подтверждаются удостоверением и доверенностью, оформленной в простой письменной форме, или ордером. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, в административном процессе удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством. Данные общие требования закреплены в ч.3 ст. 4.5 ПИКоАП Республики Беларусь.

При этом на практике под доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством, понимается нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность. К нотариально удостоверенным приравниваются, в частности, доверенности лиц, находящихся в местах содержания под стражей, удостоверенные руководителями администраций таких мест; доверенности граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц и т.д.

Какие вещи ни при каких обстоятельствах не вернут задержанному?

Вне зависимости от итогов административного процесса (то есть даже в том случае, если задержанного в итоге не привлекут к ответственности) в отношении вещей, изъятых из оборота, будет применена специальная конфискация. Вернуть их задержанный не сможет.

Что делать, если вещи, которые должны вернуть, потерялись?

Инициировать проведение проверки по факту их утраты. Для этого следует обратиться с заявлением в свободной форме в соответствующий территориальный орган внутренних дел. Для контроля заявление можно направить также в органы прокуратуры с соответствующей пометкой.

Образец заявления можно скачать по ссылке.