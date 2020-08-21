|
Забастовки не получилось. Многие сотрудники «Гродножилстроя» вышли на работу
Источник материала: Tut.by
На
Строители «Гродножилстроя», во всяком случае, на объектах на улице Лидской и в микрорайоне Грандичи выполняют свои обязанности.
Рабочие говорят, что они активно бастовали 6 предыдущих дней, остановив работы на объектах, однако потом, как замечают строители, многие из них столкнулись с давлением и активную забастовку решили не продолжать, хоть недовольство у людей и осталось.
Вчера руководство «Гродножилстроя» дало ответ строителям на их уведомление о забастовке. Там было сказано, что решение трудового коллектива о забастовке противоречит законодательству, а «при невыходе на работу или отказе исполнения своих трудовых обязанностей на рабочих местах по причине забастовки, действия работников будут оцениваться согласно нормам трудового законодательства».
Напомним, 13 августа работники «Гродножилстроя»
Таких собраний проходило еще несколько — и в итоге на предприятии провели тайное голосование по поводу забастовки. Ее поддержало большинство строителей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии «Гродножилстрой» с 21 августа должна была начаться забастовка. О ней рабочие официально уведомили руководство организации. Администрация выступила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)