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Забастовки не получилось. Многие сотрудники «Гродножилстроя» вышли на работу

21.08.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предприятии «Гродножилстрой» с 21 августа должна была начаться забастовка. О ней рабочие официально уведомили руководство организации. Администрация выступила с ответным письмом, где было указано — забастовка незаконна. И сегодня строители все же вышли на работу.


Строители «Гродножилстроя», во всяком случае, на объектах на улице Лидской и в микрорайоне Грандичи выполняют свои обязанности.

Рабочие говорят, что они активно бастовали 6 предыдущих дней, остановив работы на объектах, однако потом, как замечают строители, многие из них столкнулись с давлением и активную забастовку решили не продолжать, хоть недовольство у людей и осталось.

Вчера руководство «Гродножилстроя» дало ответ строителям на их уведомление о забастовке. Там было сказано, что решение трудового коллектива о забастовке противоречит законодательству, а «при невыходе на работу или отказе исполнения своих трудовых обязанностей на рабочих местах по причине забастовки, действия работников будут оцениваться согласно нормам трудового законодательства».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, 13 августа работники «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Суворова. Требования людей — остановить насилие в отношении мирных граждан, а также честные выборы. Еще сотрудники поднимали вопросы оплаты труда строителей. На встречу приехали представители местных властей и милиции.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Таких собраний проходило еще несколько — и в итоге на предприятии провели тайное голосование по поводу забастовки. Ее поддержало большинство строителей.

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Теги: Гродно
 
 
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На предприятии «Гродножилстрой» с 21 августа должна была начаться забастовка. О ней рабочие официально уведомили руководство организации. Администрация выступила...
 
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