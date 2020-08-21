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Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

21.08.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня в 1-м Извозном переулке, прямо под окнами офиса Onliner. По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на проезжую часть, по которой двигался мотоцикл. Водитель байка предпринял экстренное торможение и оказался на асфальте. Он пострадал, у мальчика, по предварительным данным, царапины, и он сильно напуган.

Дорожно-транспортное происшествие случилось буквально в нескольких шагах от здания ГАИ Минска.

— Трое мальчиков ехали на велосипедах, — рассказали очевидцы происшествия. — Двое смогли пересечь дорогу, а третий чуть отстал. Когда он выехал на проезжую часть, там уже двигался мотоциклист.

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Водитель байка, судя по царапинам на асфальте, предпринял меры, чтобы предотвратить столкновение. В результате мужчина в возрасте пострадал. Медики скорой подозревают у него перелом обеих костей голени.

Что касается мальчика, то у него царапины. Ребенок был сильно напуган и очень переживал. На место происшествия приехала его взволнованная мать, которая проследовала в машину ГАИ.

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП случилось сегодня в 1-м Извозном переулке, прямо под окнами офиса Onliner. По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на проезжую часть, по которой...
 
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