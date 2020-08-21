Минск: ребенок выехал на дорогу — мотоциклист упал

Источник материала: Onliner ДТП случилось сегодня в 1-м Извозном переулке, прямо под окнами офиса Onliner. По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на проезжую часть, по которой двигался мотоцикл. Водитель байка предпринял экстренное торможение и оказался на асфальте. Он пострадал, у мальчика, по предварительным данным, царапины, и он сильно напуган.

Дорожно-транспортное происшествие случилось буквально в нескольких шагах от здания ГАИ Минска.

— Трое мальчиков ехали на велосипедах, — рассказали очевидцы происшествия. — Двое смогли пересечь дорогу, а третий чуть отстал. Когда он выехал на проезжую часть, там уже двигался мотоциклист.













Водитель байка, судя по царапинам на асфальте, предпринял меры, чтобы предотвратить столкновение. В результате мужчина в возрасте пострадал. Медики скорой подозревают у него перелом обеих костей голени.

Что касается мальчика, то у него царапины. Ребенок был сильно напуган и очень переживал. На место происшествия приехала его взволнованная мать, которая проследовала в машину ГАИ.











