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Главврач омской больницы назвал диагноз Навального - родные не верят
Источник материала: Партизан
Главврач омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, объявил, что основной диагноз оппозиционера – это нарушение обмена веществ. Соответствующие слова Александра Мураховского приводит агентство Интерфакс.
Родственники политика Алексея Навального усомнились, что до них довели достоверные данные по итогам консилиума врачей. Об этом сообщает в Твиттере лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева.
По ее словам, брат и жена Навального потребовали от главврача омской больницы, где политик сейчас находится, предоставить протокол консилиума, поскольку им неясно, кто входил в состав и на чем основано заключение.
Ранее жена Навального Юлия высказала мнение, что омские медики не дают разрешения на транспортировку ее супруга в Германию, поскольку хотят скрыть правду.
В администрации омской больницы сегодня сказали, что состояние Навального несколько улучшилось, но перевозить его пока нельзя. По словам заместителя главного врача медицинского учреждения Анатолия Калиниченко, жене и брату сообщили диагноз пациента. Разгласить его нельзя.
По его словам, можно лишь сказать, что медики не нашли в организме ядов или следов их пребывания, — передает агентство ТАСС.
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Главврач омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, объявил, что основной диагноз оппозиционера – это нарушение обмена веществ. Соответствующие...
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