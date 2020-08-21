Лукашенко положительно отозвался об агрокомбинате «Дзержинский»

Источник материала: ОНТ

Глава белорусского государства Александр Лукашенко во время посещения в пятницу агрокомбината «Дзержинский» положительно отозвался о предприятии. Об этом пишет БЕЛТА.

Он назвал «Дзержинский» хорошим примером модернизации села и сельского хозяйства.

Приехав на предприятие, президент сначала поинтересовался, сколько работников здесь трудится и есть ли желающие бастовать. Ему доложили: на «Дзержинском» работает свыше четырех тысяч человек, а желающих бастовать нет.

Он считает, что агрохолдинги наподобие «Дзержинского» должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, потому что «подтягивают» за собой более мелкие и слабые хозяйства.









Фото: БЕЛТА

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