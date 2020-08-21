|
В Индии из-за утечки аммиака на заводе 14 человек попали в больницу
Источник материала: СТВ
Новости Индии. 14 человек попали в больницу в результате утечки аммиака на молочном предприятии в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Все пострадавшие – женщины, которые в момент аварии находились в цеху. По словам медиков, большинство пациенток чувствуют себя хорошо. Однако состояние трех оценивается как тяжелое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. 14 человек попали в больницу в результате утечки аммиака на молочном предприятии в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)