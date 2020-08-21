Источник материала: ОНТ

Продолжается групповой этап Кубка Салея по хоккею. Солигорский «Шахтёр» обыграл жлобинский «Металлург» – 6:4 и продолжает погоню за «Гомелем» в турнирной таблице.

«Гомель» в серии буллитов проиграл новополоцкому «Химику» – 2:3. «Динамо-Молодечно» победило «Могилёв» – 5:3. Гродненский «Неман» также по буллитам уступил оршанскому «Локомотиву» – 4:5. Гродненцы после трех туров занимают лишь четвертое место в группе, набрав 4 очка. У команды остаются лишь теоретические шансы выйти в «финал четырех» турнира.

Следующий тур Кубка Салея пройдёт в субботу. «Гомель» сыграет с «Шахтёром» за лидерство в группе «А». Две команды уже досрочно обеспечили себе участие в «финале четырех» турнира. Это минское «Динамо» и «Юность». Клубы накануне провели товарищеский матч. «Юность» победила – 2:1.

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