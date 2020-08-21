Байден согласился выступать от демократов в борьбе за пост президента США

Источник материала: ОНТ

Политик Джозеф Байден выразил согласие баллотироваться на пост президента США, выступая от демократов. Об этом стало известно на партийном съезде, проходящем в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин), передает ТАСС.

По словам политика, если он победит на выборах, он будет упорно работать также для тех, кто не отдал за него голос.

Джозеф Байден сообщил о своей готовности, если он победит на выборах, служить всему своему народу независимо от партийных предпочтений.

Ответ на это от его соперника Дональда Трампа не заставил себя долго ждать. Действующий президент США в Twitter раскритиковал Байдена во время его выступления с речью на Национальном съезде своей партии.

Как сообщалось ранее, партия демократов США 18 августа утвердила Джозефа Байдена своим кандидатом на пост президента. Выборы должны пройти 3 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит Дональд Трамп.

Фото AP





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