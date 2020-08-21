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Лукашенко посещает агрокомбинат «Дзержинский»
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского государства Александр Лукашенко посещает сегодня агрокомбинат «Дзержинский». Об этом
Президенту доложат о том, как завершается уборочная кампания в стране, как работает предприятие и каковы перспективы его развития. Планируется, что Александр Лукашенко нанесет визит в несколько цехов и ознакомится с производственными процессами. Он также встретится с трудовым коллективом предприятия.
Созданный в 2004 году агрокомбинат «Дзержинский» специализируется на выращивании мяса птицы и переработке, производстве инкубационных яиц, молока, мяса крупного рогатого скота, зерновых и зернобобовых культур, рапса, кукурузы, комбикорма и кормовых добавок.
Фото: БЕЛТА
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко посещает сегодня агрокомбинат «Дзержинский». Об этом пишет БЕЛТА. Президенту доложат о том, как завершается...
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