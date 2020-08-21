Около 250 тысяч школьников провели каникулы в лагерях Беларуси

Источник материала: ОНТ

Более 35-ти тысяч школьников продолжают оздоровление в лагерях Беларуси.

В целом это лето здорово и здорово с песнями и конкурсами, чем всегда сопровождаются программы в оздоровительных лагерях, провели около 250 тысяч школьников.

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