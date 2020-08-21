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Вадим Девятовский выступил против Лукашенко

21.08.2020 14:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пост под названием «Лукашенко не мой президент!!!» опубликовал в фейсбуке председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. К слову, до недавнего времени он всегда поддерживал Лукашенко.

В интервью Tribuna.com  Девятовский объяснил свою новую позицию.

«Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно»,  — сказал он. — На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко».

«Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все», - добавил он.
 

 
 
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Пост под названием «Лукашенко не мой президент!!!» опубликовал в фейсбуке председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. К слову, до...
 
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