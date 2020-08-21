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Фотофакт. Лукашенко встретился с силовиками

21.08.2020 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Перед посещением агрокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока.

Фотофакт. Лукашенко встретился с силовиками

Как отмечает «Пул первого», он пообщался с теми, кто «отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы».

Сообщается, что в ходе встречи были «проанализирована складывающаяся ситуация внутри Беларуси», а также «актуализированы планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне».

 
 
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Перед посещением агрокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока.
 
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