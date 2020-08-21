Фотофакт. Лукашенко встретился с силовиками

Перед посещением агрокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока.





Как отмечает «Пул первого», он пообщался с теми, кто «отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы».

Сообщается, что в ходе встречи были «проанализирована складывающаяся ситуация внутри Беларуси», а также «актуализированы планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне».