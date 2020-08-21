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Ольга Хижинкова: мы начали любить и гордиться друг другом. Быть искренними, настоящими. И, если надо, просить прощения

21.08.2020 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возглавлявшая пресс-службу брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поделилась мнением о происходящем в нашей стране.

- Это один из этапов зарождения нации, который, скорее всего, будут изучать в учебниках". Еще раз о тех, у кого болит за чужое

Наверное, нет смысла говорить о том, какие сейчас времена и о чем думает каждый из нас. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с целой гаммой чувств — уверена, как и все мои соотечественники. В последнее время все чаще ловлю себя на том, что мы, белорусы, нашли свой тайный код, по которому узнаем друг друга. Наверное, это просто один из этапов зарождения нации, который, скорее всего, будут изучать в учебниках. Мы начали любить и гордиться друг другом. Быть искренними. Настоящими. И, если надо, просить прощения.
 
 
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Возглавлявшая пресс-службу брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поделилась мнением о происходящем в нашей стране.
 
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