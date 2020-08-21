Всего $17,5 миллиона. Как выглядят апартаменты в самом высоком жилом небоскребе мира

Источник материала: Onliner

Американский девелопер Extell Development распространил первые рендеры интерьера одной из квартир в нью-йоркской высотке Central Park Tower, сдача которой в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Это не самые дешевые, но и не самые дорогие апартаменты комплекса. Их стоимость продавец оценивает в $17,5 млн.

Квартира с тремя спальнями расположена на 43 этаже Central Park Tower. Главной задачей дизайнеров интерьера из нью-йоркской студии Pembrooke&Ives было подчеркнуть основное достоинство небоскреба — прекрасные виды на город и Центральный парк. Вид на последний открывается одновременно из столовой и гостиной. В спальне хозяев и даже в ванной комнате также панорамное остекление от пола и до потолка. Помимо этих помещений в апартаментах также имеется рабочий кабинет и полноценная гардеробная.





















472-метровый Central Park Tower после окончания строительства станет самым высоким жилым небоскребом мира. На 131 этаже башни разместятся всего 179 квартир. Самая дешевая (с двумя спальнями) обойдется покупателю в $6,9 млн. Стоимость пентхауса с пятью спальнями на 112 этаже достигнет $63 млн. Девелопер в общей сложности надеется выручить за счет продажи квартир $4 млрд.



















