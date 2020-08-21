Запрет на купание действует в 16 зонах для отдыха в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Купаться в Беларуси запретили в 16 местах для отдыха, столько же зон врачи рекомендуют обходить стороной, такие данные были опубликованы в пятницу Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Еженедельно специалисты санслужбы обновляют информацию о состоянии зон отдыха. С 14 по 21 августа они обследовали 357 зон рекреации и взяли 901 пробу воды из водоемов. Выяснилось, что из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам восемь проб по санитарно-химическим показателям, 28 проб – по микробиологическим показателям.

Медики не рекомендуют детям находиться в водоемах восьми зон рекреации, еще столько же мест опасны, как для взрослых, так и для несовершеннолетних, а в 16 водоемах и вовсе купаться запрещено.

Ограничения для детей

Гомельская область: пляжи "Прудковский", "Волотовской" "Озерный" и "Любенский" в Гомеле; карьер Вирский в урочище "Синицы" и водоем в районе деревни Александровка Жлобинского района; набережная реки Днепр в городском поселке Комарин Брагинского района

Минская область: Солигорское водохранилище

Ограничения для взрослых и несовершеннолетних

Брестская область: озеро Шальное в Лунинецком районе

Витебская область: пляжи на реке Днепр на улице Короткевича и улице Семенова в Орше.

Гомельская область: пляжи "Центральный", "Роповский", "Западный" в Гомеле; пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобинском районе

Гродненская область: пруд на проспекте Независимости в Слониме

Запрещено купаться

Брестская область: река Чаква в агрогородке Рубель Столинского района

Гомельская область: пруд в Калинковичах

Гродненская область: зоны отдыха "Центральный пляж", "Озеро Юбилейное", "Урочище Лососно", "Урочище Пышки" в Гродно; зона отдыха "Привал" в деревне Пышки Гродненского района; пруд в Щучине

Могилевская область: городской пляж на реке Днепр, Гребеневское и Печерское водохранилища в Могилеве; озеро в деревне Вильчицы Могилевского района; река Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района; озеро на улице Молодежная в Славгороде; городской пляж на правобережье реки Днепр в Шклове; городской пляж на улице Верхнеяловская в Чаусах

Напомним, что за купание в запрещенном месте можно получить штраф от 27 до 81 рубля.