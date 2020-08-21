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Запрет на купание действует в 16 зонах для отдыха в Беларуси
21.08.2020 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Купаться в Беларуси запретили в 16 местах для отдыха, столько же зон врачи рекомендуют обходить стороной, такие данные были опубликованы в пятницу Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Еженедельно специалисты санслужбы обновляют информацию о состоянии зон отдыха. С 14 по 21 августа они обследовали 357 зон рекреации и взяли 901 пробу воды из водоемов. Выяснилось, что из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам восемь проб по санитарно-химическим показателям, 28 проб – по микробиологическим показателям.
Медики не рекомендуют детям находиться в водоемах восьми зон рекреации, еще столько же мест опасны, как для взрослых, так и для несовершеннолетних, а в 16 водоемах и вовсе купаться запрещено.
Ограничения для детей
Ограничения для взрослых и несовершеннолетних
Запрещено купаться
Напомним, что за купание в запрещенном месте можно получить штраф от 27 до 81 рубля.
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За минувшую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы взяли 901 пробу воды и практически во всех областях страны обнаружили водоемы непригодные для...
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