Повторное задержание: диджея Влада Соколовского, который включил «Перемен» в Киевском сквере, доставили в МВД





Любовь Касперович / Катерина Борисевич / TUT.BY





Влада Соколовского, который недавно вышел из ЦИП на Окрестина, возможно, вновь задержали. Он успел сообщить родственникам, что его везут на улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат Михаил Боднарчук. Звукорежиссера, который недавно вышел из ЦИП на Окрестина, возможно, вновь задержали. Он успел сообщить родственникам, что его везут на улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД. Эту информацию TUT.BYадвокат М





О своем задержании Влад Соколовский сообщил родственникам около часа назад. На данный момент неизвестно, кто и почему его задержал. По информации адвоката, Влад находится в центральном аппарате МВД, однако к клиенту его не пускают.





— Лишь сказали, что скоро должны отпустить.





Информацию о задержании Влада также подтвердил его коллега Кирилл Галанов, который также получил десять суток административного ареста за песню «Перемен», прозвучавшую в Киевском сквере на дне открытых дверей





— В 16.20 мы разговаривали с Владом по телефону. Он рассказал, что на завтра его вызывают в МВД, спрашивал, связывались ли со мной. Я ответил, что мне никто не звонил, — рассказывает TUT.BY Кирилл Галанов. — Буквально через две минуты набрал Влада еще раз, он сказал: «Кирилл, мне звонят в дверь». И попросил связаться с адвокатом. Еще успел написать своей девушке: «Меня забрали».





Светланы Тихановской. Однако все разрешенные площадки оказались заняты городскими мероприятиями. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но здесь собралась многотысячная толпа — и что-то пошло не так. Выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами. Напомним, на 6 августа был заявлен большой митинг в поддержкуОднако все разрешенные площадки оказались заняты городскими мероприятиями. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но здесь собралась многотысячная толпа — и что-то пошло не так.Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.





К ребятам за пультом подошел кто-то из администрации района, предупредил, что они срывают мероприятие, и вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали: «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света!», «Выпускай!», «Уходи!» К кинотеатру «Киев» подъехали три автозака и три микроавтобуса.





После мероприятия телефоны парней оказались недоступны, позже их осудили на 10 суток ареста.