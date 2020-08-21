Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси

Источник материала: АФН

Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Беларуси.

Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации в Беларуси Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике», - говорится в сообщении.