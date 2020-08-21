В Гомеле на площадь Ленина сгоняют сельхозтехнику — чтобы не собирались сторонники перемен

Вечером 21 августа на площадь Ленина в Гомеле начали сгонять сельскохозяйственную и другую технику, в том числе комбайны и трактора. Для движения колонны техники перекрыли улицу Советскую.

Милиция вытеснила с площади Ленина сторонников перемен, которые собрались там на очередную акцию протеста. Гомельчане считают, что технику сгоняют на площадь Ленина, чтобы не дать там собираться людям.

Сегодня вечером в Гомеле на площади Восстания также проходит акция в поддержку Лукашенко.











