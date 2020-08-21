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В Верховный суд подана жалоба от имени Тихановской на результаты выборов
Источник материала: Навiны
21 августа в Верховный суд от имени кандидата в президенты Светланы Тихановской подана
Жалобу подали доверенные лицо Ольга Ковалькова и Максим Знак. В дополнение к жалобе подано 25 папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании. Как отмечается в
В Верховный суд были представлены тысячи документов, подтверждающие систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования. Основное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.
По данным Центризбиркома, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — только 10,1%. Однако анализ данных, собранных площадкой «Голос», позволяет утверждать, что выборы
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21 августа в Верховный суд от имени кандидата в президенты Светланы Тихановской подана жалоба, в которой содержится требование признать выборы 9 августа 2020 года...
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