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В Верховный суд подана жалоба от имени Тихановской на результаты выборов

21.08.2020 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

21 августа в Верховный суд от имени кандидата в президенты Светланы Тихановской подана жалоба, в которой содержится требование признать выборы 9 августа 2020 года недействительными.


Жалобу подали доверенные лицо Ольга Ковалькова и Максим Знак. В дополнение к жалобе подано 25 папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании. Как отмечается в сообщении, собранные доказательства являются «абсолютно неопровержимыми».

В Верховный суд были представлены тысячи документов, подтверждающие систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования. Основное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — только 10,1%. Однако анализ данных, собранных площадкой «Голос», позволяет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, а Лукашенко не может считаться легитимно избранным президентом.

 
 
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21 августа в Верховный суд от имени кандидата в президенты Светланы Тихановской подана жалоба, в которой содержится требование признать выборы 9 августа 2020 года...
 
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