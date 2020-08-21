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«Заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены». Эксперты из России обеспокоены политическим будущим и экономическими последствиями, которые навязывает координационный штаб оппозиции
Источник материала: ОНТ
За тем, что происходит в нашей стране, следят в России.
Партнёр по Союзному государству обеспокоен не только политическим будущим, которое навязывает координационный штаб оппозиции, но также экономическими последствиями. Эксперты задаются вопросом: кто стоит за требованиями перемен, и кто за это в итоге будет платить?
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«Заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены». Эксперты из России обеспокоены политическим будущим и экономическими последствиями, которые навязывает координационный штаб оппозиции
За тем, что происходит в нашей стране, следят в России. Партнёр по Союзному государству обеспокоен не только политическим будущим, которое навязывает...
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