«Заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены». Эксперты из России обеспокоены политическим будущим и экономическими последствиями, которые навязывает координационный штаб оппозиции

Источник материала: ОНТ

За тем, что происходит в нашей стране, следят в России.

Партнёр по Союзному государству обеспокоен не только политическим будущим, которое навязывает координационный штаб оппозиции, но также экономическими последствиями. Эксперты задаются вопросом: кто стоит за требованиями перемен, и кто за это в итоге будет платить?

Подробности смотрите в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram