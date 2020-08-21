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«Заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены». Эксперты из России обеспокоены политическим будущим и экономическими последствиями, которые навязывает координационный штаб оппозиции

21.08.2020 19:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За тем, что происходит в нашей стране, следят в России. 

Партнёр по Союзному государству обеспокоен не только политическим будущим, которое навязывает координационный штаб оппозиции, но также экономическими последствиями. Эксперты задаются вопросом: кто стоит за требованиями перемен, и кто за это в итоге будет платить?

Подробности смотрите в видеоинформации.

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За тем, что происходит в нашей стране, следят в России.  Партнёр по Союзному государству обеспокоен не только политическим будущим, которое навязывает...
 
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