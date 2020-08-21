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В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщения с подобными угрозами уже стали получать работники предприятия «Гродно Азот».
Сообщение с таким содержанием заместитель генерального директора получил вечером 20 августа. А уже утром стало известно: аналогичные угрозы поступили еще пяти сотрудникам. Все работают на заводе не первый год, являются руководителями подразделений. Люди обеспокоены: сообщения пришли на Viber под ником «Беларусь» с неизвестного номера, в каждом указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел.
Ромуальд Барсук, заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот»:
Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
К делу подключился Следственный комитет. В ближайшее время будет дана правовая оценка произошедшему.
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Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе...
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