ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы

21.08.2020 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения с подобными угрозами уже стали получать работники предприятия «Гродно Азот».

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы

Сообщение с таким содержанием заместитель генерального директора получил вечером 20 августа. А уже утром стало известно: аналогичные угрозы поступили еще пяти сотрудникам. Все работают на заводе не первый год, являются руководителями подразделений. Люди обеспокоены: сообщения пришли на Viber под ником «Беларусь» с неизвестного номера, в каждом указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел. 

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы

Ромуальд Барсук, заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот»:  
Я считаю, что основная причина, которая вызвала такую реакцию у наших оппонентов, связана с тем, что у наших работников есть твердая, устоявшаяся точка зрения, которая связана с тем, чтобы нашему предприятию ни в коем случае не бастовать, не останавливать производство. Я не намерен терпеть такие угрозы, так же как не намерены терпеть такие угрозы и наши работники.  

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В милицию обратился ряд должностных лиц «Гродно Азота» с информацией о том, что на личные мессенджеры им приходят сообщения с угрозами им самим, а также их родным и близким.  

К делу подключился Следственный комитет. В ближайшее время будет дана правовая оценка произошедшему.  

Люди в материале: Ромуальд Барсук, Евгений Дудко

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кулак и виктория. Януш оформил дубль и отпраздновал это так, что поймут 80% белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика