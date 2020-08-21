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Видеофакт. Николай Януш отпраздновал гол «Шахтеру» с жестами Тихановской и Цепкало
Источник материала: Навiны
Нападающий «Ислочи» Николай Януш помог своему клубу одолеть солигорчан со счетом 4:2, оформив дубль.
Футболист отпраздновал один из голов так, что это поймет почти каждый взрослый белорус.
Команда Виталия Жуковского поднялась на четвертое место, «Шахтер» пока лидирует.
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Нападающий «Ислочи» Николай Януш помог своему клубу одолеть солигорчан со счетом 4:2, оформив дубль.
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