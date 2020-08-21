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Александр Лукашенко: «Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он всё равно будет ходить и кукиши в кармане носить»

21.08.2020 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Приехали две-три группы журналистов из России», – 21 августа заявил Александр Лукашенко во время разговора с работниками агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он всё равно будет ходить и кукиши в кармане носить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свято место пусто не бывает. У нас в России работает около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров на разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют. Да, действительно, у нас, как я сейчас не просто понимаю, а знаю, очень умненькие, которые выросли на телевизоре и вдруг они поняли, что им чего-то не хватает. Ясно, чего не хватает. Они выскочили на улицы и начали митинговать, перестали приходить на работу. Отдельные – вот они, журналисты, посмотрите, их вон несколько десятков только со мной работает. Но некоторые выскочили: «Работать не будем». Не надо.  

Александр Лукашенко: «Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он всё равно будет ходить и кукиши в кармане носить»

Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет ходить и кукиши в кармане носить или нож за пазухой. Какой смысл? Хочешь уходить – уходи. И рабочим, вы слышали, я в открытую об этом сказал. Вопили, кричали, сегодня все работают. Все равно же надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая.

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Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Как только приехали эти две-три группы журналистов (это 6 или 9 человек, не знаю, там сколько) с самого продвинутого телевидения, чтобы и наших, молодежь – вот они, совсем молоденькие стоят девчонки, журналисты, которые за мной ездят – пусть они посмотрят, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали – половину тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании – назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад, кто завтра уйдет – не принимаем.

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Новости Беларуси. «Приехали две-три группы журналистов из России», – 21 августа заявил Александр Лукашенко во время разговора с работниками агрокомбината...
 
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