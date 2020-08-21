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Александр Лукашенко о Купаловском театре: я им предоставил уже полную свободу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Съездите в Россию, поставьте спектакль», – 21 августа заявил Александр Лукашенко об актерах Купаловского во время разговора с работниками агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть полная свобода по всему миру. Даже буду помогать билеты купить – за их счет все сделаем. Летайте, вам полная свобода, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться, будем только поддерживать. И рыночные отношения: сколько заработали – столько и получите.
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Новости Беларуси. «Съездите в Россию, поставьте спектакль», – 21 августа заявил Александр Лукашенко об актерах Купаловского во время разговора с работниками...
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