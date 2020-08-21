Честная домохозяйка вернула случайно переведенную ей многомиллионную сумму

Источник материала: ОНТ

В Нигерии честная домохозяйка добровольно вернула многомиллионную сумму, которая была случайно переведена на ее банковский счет. Историю рассказывает Legit.

Джозефина Нчетака Чукуджама Эзе была в парикмахерской, когда произошел. Женщина заметила, что на телефон начали приходить уведомления, но она прочитала их позднее. Нигерийка узнала, что ей поступило на счет порядка 14 миллионов найра.

Женщина была сильно взволнована и поспешила рассказать мужу о произошедшем. Совместными усилиями супруги выяснили, что перевод произвела частная компания из города Лагос. После этого женщина связалась с банком и попросила вернуть ошибочно переведенные деньги отправителю.

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