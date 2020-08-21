ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Честная домохозяйка вернула случайно переведенную ей многомиллионную сумму

21.08.2020 21:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Честная домохозяйка вернула случайно переведенную ей многомиллионную сумму

В Нигерии честная домохозяйка добровольно вернула многомиллионную сумму, которая была случайно переведена на ее банковский счет. Историю рассказывает Legit.

Джозефина Нчетака Чукуджама Эзе  была в парикмахерской, когда произошел. Женщина заметила, что на телефон начали приходить уведомления, но она прочитала их позднее. Нигерийка узнала, что ей поступило на счет порядка 14 миллионов найра.

Женщина была сильно взволнована и поспешила рассказать мужу о произошедшем. Совместными усилиями супруги выяснили, что перевод произвела частная компания из города Лагос. После этого женщина связалась с банком и попросила вернуть ошибочно переведенные деньги отправителю.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нигерии честная домохозяйка добровольно вернула многомиллионную сумму, которая была случайно переведена на ее банковский счет. Историю рассказывает Legit....
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты Беларуси напомнили историю бело-красно-белого флага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика