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Бело-красно-белый флаг используют участники протестного движения: с какими историческими событиями связана эта символика?
Источник материала: ОНТ
Любые протесты (и Беларусь – не исключение) всегда проходят под знаком символов. Бело-красно-белая символика, под которой часть общества сегодня выходит на улицы, имеет долгую историю. И, если внимательно разобраться, не избежать очевидных фактов и прямых ассоциаций с событиями, которые должны заставить задуматься любого белоруса.
У каждого символа своя история. Этот флаг, как написано в исторических сводках, был создан представителем белорусского национального движения Клавдием Дуж-Душевским. Под бело-красно-белым стягом объявили Белорусскую народную республику.
Кроме белых полос флага, говорят историки, есть и другие. Эту символику водружали над своими головами белорусские коллаборационисты в годы Великой Отечественной войны. Сотрудничая с оккупационными властями, рассчитывали на создание государства, которое потом не тронут. Но политика на оккупированных территориях была одной: 75% населения уничтожить. Это известно из школьной программы.
Да, у бело-красно-белого флага была чистая история, но то, что дискредитация этого символа происходила не единожды – исторический факт. И сейчас историки спорят о его месте в истории наших дней.
Во время трагических событий в Украине, когда страна делилась на ваших и наших, вопрос самоидентификации решался тоже с помощью символов.
Беларусь, как независимое государство, имеет свою символику, с которой связаны и успехи, и достижения, которые нельзя так просто взять и перекрасить.
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Бело-красно-белый флаг используют участники протестного движения: с какими историческими событиями связана эта символика?
Любые протесты (и Беларусь – не исключение) всегда проходят под знаком символов. Бело-красно-белая символика, под которой часть общества сегодня выходит на улицы,...
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