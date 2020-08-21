Бело-красно-белый флаг используют участники протестного движения: с какими историческими событиями связана эта символика?

Источник материала: ОНТ

Любые протесты (и Беларусь – не исключение) всегда проходят под знаком символов. Бело-красно-белая символика, под которой часть общества сегодня выходит на улицы, имеет долгую историю. И, если внимательно разобраться, не избежать очевидных фактов и прямых ассоциаций с событиями, которые должны заставить задуматься любого белоруса.

«Самая активная фаза, вокруг которой идут споры, или этап – это, конечно, период нацистской оккупации. Действительно, многие национальные символы использовались нацистами в годы Второй Мировой войны».

У каждого символа своя история. Этот флаг, как написано в исторических сводках, был создан представителем белорусского национального движения Клавдием Дуж-Душевским. Под бело-красно-белым стягом объявили Белорусскую народную республику.

Вадим Гигин, кандидат исторических наук, доцент: «Да, этот флаг был в 1918 году утверждён в качестве символа БНР. Между прочим, «Погоня» не сразу была утверждена в качестве символа Белорусской народной республики. Бело-красно-белый флаг появился. Затем он использовался некоторыми мигрантскими организациями, но в Западной Беларуси достаточно быстро вытеснялся красным знаменем. Поскольку национально-освободительное движение становилось на всё более прокоммунистические и просоветские рельсы».

Кроме белых полос флага, говорят историки, есть и другие. Эту символику водружали над своими головами белорусские коллаборационисты в годы Великой Отечественной войны. Сотрудничая с оккупационными властями, рассчитывали на создание государства, которое потом не тронут. Но политика на оккупированных территориях была одной: 75% населения уничтожить. Это известно из школьной программы.

Вадим Гигин, кандидат исторических наук, доцент: «Вот как с этим быть? Ещё раз подчеркну, в тех странах, где национальная символика использовалась оккупантами, осуждены коллаборационисты, никто не ставит вопрос о какой-то их реабилитации, в большинстве стран, вот в этом проблема. Понимаете, сейчас он и не запрещен, он может использоваться, каждый просто сам должен выбирать для себя, какой символ для него важнее, но, безусловно, знать, что стоит за этим символом, безусловно, знать историю символики».

Да, у бело-красно-белого флага была чистая история, но то, что дискредитация этого символа происходила не единожды – исторический факт. И сейчас историки спорят о его месте в истории наших дней.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси: «Флаг этот сейчас воспринимается как символ протеста, как символ того, что это знак возвращения в старые добрые времена до 1995 года, но они старыми и добрыми, я вам скажу, не были, отнюдь не были. Но каждый символ живет своей жизнью, и главное не использовать его для того, чтобы расколоть общество».

Во время трагических событий в Украине, когда страна делилась на ваших и наших, вопрос самоидентификации решался тоже с помощью символов.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси: «Символики было от и до – от государственной символики до символики разного рода организаций фашистского и анархического толка».

Беларусь, как независимое государство, имеет свою символику, с которой связаны и успехи, и достижения, которые нельзя так просто взять и перекрасить.

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