Опасные игрушки найдены в белорусской торговой сети

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости».





Испытания в аккредитованной лаборатории показали, что погремушки «Бабочка» и «Страусенок» российского завода по переработке пластмасс «Аэлита» не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Так, игрушки и их составные части не выдержали механических нагрузок, возникающих при использовании изделий по назначению. Также обнаружены части с острыми концами, что недопустимо в случае игрушек для детей до трех лет.









По результатам проверки названная продукция запрещена к ввозу и обращению в Беларуси. Действие сертификата соответствия на территории республики прекращено. Импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения.





Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению в Беларуси и реестр документов, действие которых прекращено на территории республики, размещены на информационном ресурсе «Опасная продукция» на официальном сайте Госстандарта.



