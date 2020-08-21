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Опасные игрушки найдены в белорусской торговой сети
Источник материала: Партизан
Опасные погремушки обнаружены в торговой сети Дрогичинского района. Такая информация опубликована на сайте Брестского облисполкома
Об этом
Испытания в аккредитованной лаборатории показали, что погремушки «Бабочка» и «Страусенок» российского завода по переработке пластмасс «Аэлита» не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Так, игрушки и их составные части не выдержали механических нагрузок, возникающих при использовании изделий по назначению. Также обнаружены части с острыми концами, что недопустимо в случае игрушек для детей до трех лет.
По результатам проверки названная продукция запрещена к ввозу и обращению в Беларуси. Действие сертификата соответствия на территории республики прекращено. Импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения.
Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению в Беларуси и реестр документов, действие которых прекращено на территории республики, размещены на информационном ресурсе «Опасная продукция» на официальном сайте Госстандарта.
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Опасные погремушки обнаружены в торговой сети Дрогичинского района. Такая информация опубликована на сайте Брестского облисполкома
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