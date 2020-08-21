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Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

21.08.2020 20:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около шести тысяч человек участвуют в акции «Цепь покаяния», которая вечером 21 августа растянулась на 13 километров: от урочища Куропаты — места массового захоронения жертв сталинских репрессий — до Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, куда массово свозили демонстрантов, задержанных после президентских выборов.

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Участники акции стоят с плакатами, осуждающими насилие со стороны силовиков, цветами. Много бело-красно-белых флагов. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

В промежуток времени от 18:30 до 19:30 около 700 человек стояли на участке от диспетчерской станции «Зеленый Луг» на улице Мирошниченко до пересечения с улицей Кольцова.

Приблизительно столько же — на улице Богдановича от перекрестка с улицей Широкой до площади Бангалор.

Около 1300 участников акции растянулись в цепь от Бангалор до Оперного театра.

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»
Дмитрий Дашкевич

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Примерно 400 человек выстроились от Оперного театра до улицы Немига. Они развернули большой бело-красно-белый флаг.

Около 500 участников акции находятся на участке от Немиги до пересечения с улицей Городской Вал.

От Городского Вала до площади Богушевича — еще 300 человек.

От площади Богушевича до пересечения с улицей Хмелевского на проспекте Дзержинского — около 350 участников.

От улицы Хмелевского до улицы Прилукской, которая пересекается с переулком Окрестина, — примерно 1000 человек. Некоторые держат кресты размером в рост человека.

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Около полусотни человек собралось в сквере возле ЦИП. Они держат плакаты с фотографиями избитого во время уличных протестов демонстранта и надписями: «Беларусь 2020. Остановите геноцид», «1937, 2020. Ніколі зноў», «Не забівай», «Хто капае яму, сам у яе ўпадзе». Участники акции также держат свечи и бело-красно-белые флаги.

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Непосредственно у стен ЦИП находятся только волонтеры. В сквере по-прежнему стоят палатки, где адвокаты, психологи, священники и другие добровольцы оказывают помощь пострадавшим от действий силовиков.

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

Белорусы выстроились в 13-километровую «Цепь покаяния»

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
 
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Около шести тысяч человек участвуют в акции «Цепь покаяния», которая вечером 21 августа растянулась на 13 километров: от урочища Куропаты — места массового...
 
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