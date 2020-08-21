Политобозреватель: Головченко, возможно, готовят на замену Лукашенко

«Судя по активности в публичном пространстве премьера Романа Головченко, которой он ранее никогда не проявлял, его могут готовить в качестве замены Лукашенко в случае, если ситуация полностью выйдет из-под контроля властей и Лукашенко придется покинуть пост», — передает слова обозревателя Радио «Свабода».





«В последние дни Головченко высказывается по темам, которые традиционно считаются» не премьерскими " (глава правительства при Лукашенко — техническая фигура), например, статус белорусского языка», — уточнил Сергей Наумчик.





«По нынешней Конституции именно премьер исполняет обязанности президента в случае его отставки или невозможности выполнять функции (ранее был спикер парламента). Заметно, что в официальных СМИ никогда такой вариант не обсуждался, как, скажем, в СССР никогда официально не дискутировался, кто займет места Сталина либо Брежнева. Но теперь Беларусь изменилась. Головченко — креатура силовиков, и в этом качестве он устроит Москву», — считает обозреватель Свободы Сергей Наумчик.





Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что попытка раскачать языковой вопрос в стране предпринимается не впервые.





«Но здесь просто для нее нет почвы. Я уже не буду говорить про результаты референдума, когда значительная часть населения назвала родным языком русский. Я с огромным уважением, и благоговением даже, отношусь к белорусской "мове". На моей книжной полке книги на белорусской "мове" занимают больше половины», — сказал Роман Головченко в интервью.









Справка: в Беларуси не проводился референдум по вопросу, какой язык считать родным. Такие вопросы обычно задаются во время переписи населения. В Белстате отметили, что количество белорусскоязычных по итогам переписи-2019 может быть большей, чем после переписи 2009 года. Конкретные же цифры озвучат осенью.





По данным переписи населения 2009 года, белорусский язык назвали родным 5 млн. 58 тыс. человек. Среди белорусов язык своей национальности считает родным чуть более 60%.



