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Политобозреватель: Головченко, возможно, готовят на замену Лукашенко

21.08.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Сергей Наумчик оценил интервью премьер-министра Романа Головченко, которое вышло 20 августа на канале ОНТ. В нем глава правительства высказался по вопросам, которые в белорусской системе власти при Александре Лукашенко премьеры не касаются, сообщает Telegraf.by.

«Судя по активности в публичном пространстве премьера Романа Головченко, которой он ранее никогда не проявлял, его могут готовить в качестве замены Лукашенко в случае, если ситуация полностью выйдет из-под контроля властей и Лукашенко придется покинуть пост», — передает слова обозревателя Радио «Свабода».

«В последние дни Головченко высказывается по темам, которые традиционно считаются» не премьерскими " (глава правительства при Лукашенко — техническая фигура), например, статус белорусского языка», — уточнил Сергей Наумчик.

«По нынешней Конституции именно премьер исполняет обязанности президента в случае его отставки или невозможности выполнять функции (ранее был спикер парламента). Заметно, что в официальных СМИ никогда такой вариант не обсуждался, как, скажем, в СССР никогда официально не дискутировался, кто займет места Сталина либо Брежнева. Но теперь Беларусь изменилась. Головченко — креатура силовиков, и в этом качестве он устроит Москву», — считает обозреватель Свободы Сергей Наумчик.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что попытка раскачать языковой вопрос в стране предпринимается не впервые.

«Но здесь просто для нее нет почвы. Я уже не буду говорить про результаты референдума, когда значительная часть населения назвала родным языком русский. Я с огромным уважением, и благоговением даже, отношусь к белорусской "мове". На моей книжной полке книги на белорусской "мове" занимают больше половины», — сказал Роман Головченко в интервью.


Справка: в Беларуси не проводился референдум по вопросу, какой язык считать родным. Такие вопросы обычно задаются во время переписи населения. В Белстате отметили, что количество белорусскоязычных по итогам переписи-2019 может быть большей, чем после переписи 2009 года. Конкретные же цифры озвучат осенью.

По данным переписи населения 2009 года, белорусский язык назвали родным 5 млн. 58 тыс. человек. Среди белорусов язык своей национальности считает родным чуть более 60%.
 
 
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Политический обозреватель Сергей Наумчик оценил интервью премьер-министра Романа Головченко, которое вышло 20 августа на канале ОНТ. В нем глава правительства...
 
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