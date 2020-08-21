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Александр Лукашенко: «Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска – НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства.
Многие говорят в России: вы знаете, там проблемы в Беларуси, белорусские проблемы. Да, родные мои, белорусская сегодня проблема для России важна не менее, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится, мы дадим отпор.
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Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский»,...
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