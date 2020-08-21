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Боец ММА Алексей Кудин: я не являюсь каким-то политическим заключённым, всё было раздуто извне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков.
Одним из таких пропавших стал известный белорусский боец ММА Алексей Кудин. В интернете правоохранителей поспешили обвинить в неправомерном задержании спортсмена в Молодечно. Однако в действительности, как он сам подтвердил, его поведение выходило за рамки закона.
Алексей Кудин, многократный чемпион мира по тайскому боксу:
Хочу обратиться особенно к спортсменам, тем, кто владеет навыками единоборств и умениями. Свои политические взгляды и свои политические какие-то позиции вы должны выказывать в мирных поступках, в мирных акциях и ни в коем случае не проявлять это на улице, особенно на гражданах, на сотрудниках внутренних дел. Они тоже несут свою службу, несут обеспечение порядка.
Еще хотелось бы добавить, что я не являюсь каким-то политическим заключенным, потому что там все было раздуто извне. Кому-то это нужно, кто-то на этом хочет заработать. Мне это абсолютно не нужно, потому что я спортсмен, действующий спортсмен, и я хочу дальше выступать под флагом своей страны. В содеянном на самом деле раскаялся. При той ситуации, которая там складывалась, я должен был покинуть то место, чего не сделал.
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Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе...
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