Женщины за мир: в Беларуси проходят акции в поддержку единства страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин присоединился к акциям за мир и единство. Представительницы общественной организации собрались сегодня в Минске, передает «МИР 24».



Подобные встречи в ближайшее время пройдут во всех областях страны. Женщины отметили, что их организация остается вне политики. Они лишь призывают сохранить мир и не допустить раскола в стране.

«Наша страна стоит на грани, может быть раскол, ожесточение, непонимание. Мы призываем всех к взаимопониманию. Закон для всех один. Те, кто его преступил, должны быть наказаны. Но все должно быть в правовом поле, а не в кулачном бою», –заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.