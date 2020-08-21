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Женщины за мир: в Беларуси проходят акции в поддержку единства страны

21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин присоединился к акциям за мир и единство. Представительницы общественной организации собрались сегодня в Минске, передает «МИР 24».

Подобные встречи в ближайшее время пройдут во всех областях страны. Женщины отметили, что их организация остается вне политики. Они лишь призывают сохранить мир и не допустить раскола в стране.

«Наша страна стоит на грани, может быть раскол, ожесточение, непонимание. Мы призываем всех к взаимопониманию. Закон для всех один. Те, кто его преступил, должны быть наказаны. Но все должно быть в правовом поле, а не в кулачном бою», –заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

«Мы не говорим сегодня о политике, мы только просим всех подумать. Важно сохранить страну и единство в стране. Нельзя позволить, чтобы нами из-за рубежа руководили. Мы сами разберемся в своей стране», – отметила председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин Жанна Романович. Мирные акции в эти дни проходят по всей Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Представительницы Белорусского союза женщин отметили, что их организация остается вне политики. Они лишь призывают сохранить мир и не допустить раскола в стране.
 
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