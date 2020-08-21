|
Женщины за мир: в Беларуси проходят акции в поддержку единства страны
21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин присоединился к акциям за мир и единство. Представительницы общественной организации собрались сегодня в Минске, передает «МИР 24».
«Наша страна стоит на грани, может быть раскол, ожесточение, непонимание. Мы призываем всех к взаимопониманию. Закон для всех один. Те, кто его преступил, должны быть наказаны. Но все должно быть в правовом поле, а не в кулачном бою», –заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.
«Мы не говорим сегодня о политике, мы только просим всех подумать. Важно сохранить страну и единство в стране. Нельзя позволить, чтобы нами из-за рубежа руководили. Мы сами разберемся в своей стране», – отметила председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин Жанна Романович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительницы Белорусского союза женщин отметили, что их организация остается вне политики. Они лишь призывают сохранить мир и не допустить раскола в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)