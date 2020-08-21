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МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

21.08.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Сотрудники уголовного розыска работают с подобными обращениями круглосуточно. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков. Между тем причины, по которым белорусы не выходят на связь, зачастую не имеют отношения к акциям протеста.

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Немало заявлений о розыске были поданы до 9 августа, однако данные о таких гражданах сейчас безосновательно размещены на интернет-ресурсах. Большинство действительно задержанных правоохранителями белорусов на момент проверки были освобождены и откровенно удивляются звонкам сотрудников милиции.

МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

Добрый вечер.
Добрый.
С уголовного розыска вас беспокоят. Вы живы, здоровы, с вами все в порядке? Просто на сайте вас как без вести…
Да, сегодня уже звонили, уточняли. Все хорошо.
Все хорошо, да?
Да. Всего доброго, до свидания.

МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

Так, по информации МВД, 20 августа пределы страны покинул один из членов стачкомитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Напомним, ранее интернет-источники сообщали о предполагаемом задержании мужчины правоохранительными органами. Как выяснилось позже, активист стачкома направился в Украину, не сообщив о своих планах семье и коллегам.

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МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

Инна Владимировна, добрый день.
Добрый.
УВД Минской области беспокоит вас. Подскажите, поступила информация, что Дмитрий Иванович задержан.
В Telegram читала.
А вы не знаете где он? Потому что звонят в милицию, в милиции его нет. Поэтому хотел уточнить, может, вы знаете?
Без понятия, но дома был. Я видела, что дома был.
А вы с ним не созванивались?
Нет, нет связи. Гудки идут, а не берет трубку.
Трубку не берет… Ну потому что мы тоже звонили в РУВД, его там нет и не задерживали его. Поэтому думал, может, вы знаете, где он.
Нет.

МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

Правоохранители напоминают, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях является нарушением закона, а также призывают не распространять слухи об исчезновении друзей и знакомых. Для уточнения официальной информации стоит обращаться по номеру 102.

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Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе...
 
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