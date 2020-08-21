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МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Сотрудники уголовного розыска работают с подобными обращениями круглосуточно. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков. Между тем причины, по которым белорусы не выходят на связь, зачастую не имеют отношения к акциям протеста.
Немало заявлений о розыске были поданы до 9 августа, однако данные о таких гражданах сейчас безосновательно размещены на интернет-ресурсах. Большинство действительно задержанных правоохранителями белорусов на момент проверки были освобождены и откровенно удивляются звонкам сотрудников милиции.
– Добрый вечер.
Так, по информации МВД, 20 августа пределы страны покинул один из членов стачкомитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Напомним, ранее интернет-источники сообщали о предполагаемом задержании мужчины правоохранительными органами. Как выяснилось позже, активист стачкома направился в Украину, не сообщив о своих планах семье и коллегам.
– Инна Владимировна, добрый день.
Правоохранители напоминают, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях является нарушением закона, а также призывают не распространять слухи об исчезновении друзей и знакомых. Для уточнения официальной информации стоит обращаться по номеру 102.
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Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе...
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