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В таких майках пришли в Москве на акцию в поддержку Александра Лукашенко

21.08.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эти кадры программа Новости «24 часа» на СТВ получила из российской столицы. Немало москвичей 21 августа пришли к посольству нашей страны на акцию в поддержку братской Беларуси.  

В таких майках пришли в Москве на акцию в поддержку Александра Лукашенко

Участники выстроились в цепочку, на всех были надеты белые майки с изображением государственного флага Беларуси и портретом Президента нашей страны с надписями: «За Лукашенко! За братскую Беларусь!» Многие держали в руках красно-зеленые флажки с изображением государственного герба Беларуси.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Эти кадры программа Новости «24 часа» на СТВ получила из российской столицы. Немало москвичей 21 августа пришли к посольству нашей страны на акцию в поддержку...
 
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