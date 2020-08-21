МВД: За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан

За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан, большая часть из них отпущена под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба МВД по итогам встречи министра Юрия Караева с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.





«СМИ очень искусно освещают только одну сторону. Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов, — заявил на встрече Караев. — Ежедневно в интернете публикуются материалы о жертвах акций, куда без разбора приписывают всех вышедших из ИВС. О том, что многие нарушители общественного порядка были задержаны до начала политических событий, не сказано ни слова. Как не написано и о пострадавших милиционерах. Об объективности говорить не приходится. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале».

«Насилие на улицах, провокации, демонстрации — в Беларуси такого не было почти никогда. Не хочу придерживаться одиозной позиции, но то, что акции были хорошо продуманы и носили не мирный характер, очевидно. Мирные люди не будут строить баррикады и бросаться на силовиков», — сказал Караев.

«Без внимания не остался активно обсуждаемый в сети вопрос без вести пропавших, — отмечается в пресс-релизе МВД. — Во время мероприятий по поиску разыскиваемых выяснилось, что многие из них находились дома с родственниками, накануне сообщившими о пропаже. Однако даже после вскрытия этих подробностей количество обращений в милицию не уменьшилось — граждане намеренно не забирали заявления. Тщательная проверка по каждому факту привела к разоблачению новой провокации. В подтверждение тому — многочисленные призывы в известных телеграм-каналах. "Мы должны делать сотни сообщений об угонах, кражах и убийствах и забанить работу милиции. Они должны задергаться и выезжать на пустые вызовы" — и это лишь некоторые из высказываний».

«Все мы переживаем события последних дней особенным образом. Мы призываем к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта», — заявил Тадеуш Кондрусевич.

Ранее сегодня пресс-служба МВД сообщила, что с 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с «задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных». «Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно», — отмелось в сообщении. Некоторые граждане «отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия». Сотрудники уголовного розыска «проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям». Значительная часть заявленных граждан «уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив». Часть людей, «ведущих асоциальный образ жизни», пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа, отмечается в релизе. Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки «были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе».