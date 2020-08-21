Алексей Талай на митинге в Орше: «Давайте ценить то, что мы имеем»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше людей присоединяются к мирным митингам и выходят на площади своих городов с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа».

Митинг в поддержку мира и безопасности в Орше посетил известный белорусский паралимпиец Алексей Талай.





Алексей Талай, паралимпиец:

Друзья, я призываю всех к миру. Давайте ценить то, что мы имеем. Наша Беларусь действительно светлая, родная, любимая. А любимую не отдают. И я здесь сегодня, оршанец – это моя земля, это мой город.