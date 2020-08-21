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Алексей Талай на митинге в Орше: «Давайте ценить то, что мы имеем»

21.08.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше людей присоединяются к мирным митингам и выходят на площади своих городов с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа».

Митинг в поддержку мира и безопасности в Орше посетил известный белорусский паралимпиец Алексей Талай.

Алексей Талай на митинге в Орше: «Давайте ценить то, что мы имеем»

Алексей Талай, паралимпиец:
Друзья, я призываю всех к миру. Давайте ценить то, что мы имеем. Наша Беларусь действительно светлая, родная, любимая. А любимую не отдают. И я здесь сегодня, оршанец – это моя земля, это мой город.

Люди в материале: Алексей Талай

 
 
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Новости Беларуси. Все больше людей присоединяются к мирным митингам и выходят на площади своих городов с государственной символикой, сообщили в программе Новости...
 
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