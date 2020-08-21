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Алексей Талай на митинге в Орше: «Давайте ценить то, что мы имеем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все больше людей присоединяются к мирным митингам и выходят на площади своих городов с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа».
Митинг в поддержку мира и безопасности в Орше посетил известный белорусский паралимпиец Алексей Талай.
Алексей Талай, паралимпиец:
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Новости Беларуси. Все больше людей присоединяются к мирным митингам и выходят на площади своих городов с государственной символикой, сообщили в программе Новости...
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