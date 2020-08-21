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Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске

21.08.2020 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером в Минске к митингам в поддержку мира, стабильности и безопасности в стране присоединились автомобилисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске

Колонна из более сотни машин под развевающимися флагами Беларуси отправилась в путь от аквапарка на проспекте Победителей.

Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске

К слову, дороги Беларуси и столичные проспекты – еще одна отличительная черта нашей страны, которую в своих отзывах часто упоминают зарубежные гости.

Эффектную колонну автомобилей приветствовали на всем протяжении маршрута – от проспекта Победителей на Независимости и до Уручья.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером в Минске к митингам в поддержку мира, стабильности и безопасности в стране присоединились автомобилисты, сообщили в программе Новости...
 
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