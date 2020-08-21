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Белорусские аграрии намолотили свыше 7,4 млн тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к намолоту зерна в 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер кампании – Минская область. Здесь собрали 1 миллион 901 тысячу тонн. Рубеж в 1,5 миллиона преодолен в Гродненском регионе. Хозяйства Брестчины завершают кампанию с намолотом более 1 миллиона 300 тысяч тонн. К заветной отметке в миллион приблизились в Могилевской области, где неубранными остаются около 20 % к уборочной площади. 900 тысяч тонн собрали гомельские труженики.
В последние дни погода немного подводит аграриев. Хотя солнечные дни еще очень нужны на севере страны. Традиционно Витебская область завершает кампанию позже остальных. Хлеборобам предстоит убрать еще четверть колосовых.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к намолоту зерна в 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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