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Белорусские аграрии намолотили свыше 7,4 млн тонн зерна

22.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к намолоту зерна в 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские аграрии намолотили свыше 7,4 млн тонн зерна

Лидер кампании – Минская область. Здесь собрали 1 миллион 901 тысячу тонн. Рубеж в 1,5 миллиона преодолен в Гродненском регионе. Хозяйства Брестчины завершают кампанию с намолотом более 1 миллиона 300 тысяч тонн. К заветной отметке в миллион приблизились в Могилевской области, где неубранными остаются около 20 % к уборочной площади. 900 тысяч тонн собрали гомельские труженики.  

В последние дни погода немного подводит аграриев. Хотя солнечные дни еще очень нужны на севере страны. Традиционно Витебская область завершает кампанию позже остальных. Хлеборобам предстоит убрать еще четверть колосовых.  

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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к намолоту зерна в 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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