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«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители страны присоединяются к митингам в поддержку государства, мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа».
Своим мнением, переживаниями и надеждами поделились участницы встречи в Музее метро. Место было выбрано неслучайно: Белорусский союз женщин пригласил на встречу первичную организацию минского метрополитена. Формат, как пошутили сами участницы, – свободный микрофон. Слово было дано всем желающим.
Юлия Гребнёва, дежурная по приезду и отправлению поездов Минского метрополитена:
Елена Высоцкая, заведующая общежитием Минского метрополитена:
Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:
За свободную, мирную и стабильную Беларусь 21 августа высказывались и в Орше. Город за последнее время, благодаря указу Президента, преобразился до неузнаваемости. Существенные льготы и преференции дали бизнесу – это позволило открыть новые заводы и фабрики. Привлекательным регион стал для инвесторов, поэтому в Орше и районе появились сотни новых рабочих мест, существенно возросли зарплаты, в корне изменилась ситуация в сельском хозяйстве. На примере одного города показали, что именно важно для людей.
Об этом красноречиво говорил и тот факт, что на митинг, несмотря на погоду, собралось около тысячи человек.
Валентина Бондарева, жительница Орши:
Николай Зарубицкий, житель Орши:
А это Брестская крепость-герой. Люди приходят сюда, чтобы почтить память каждого, кто погиб на самой жестокой войне 20 века. А ещё, как оказалось, чтобы осознать хрупкость мира и его истинную цену. Учителя, врачи, аграрии – здесь не только брестчане, но и жители региона. Их много и они все встревожены ситуацией. И сегодня пришли, чтобы сказать, что они за сильную Беларусь.
Мы за Беларусь, для того, чтобы Беларусь была единая, для того, чтобы была мирная и чтобы всем было здесь прекрасно жить.
Я люблю наш брестский народ, я люблю нашу Беларусь, я люблю наше единение. Я люблю вообще нашу дружность, которая у нашего народа есть, гостеприимность.
Чтобы дети наши росли, радовались в нашей стране всему хорошему, что у нас есть.
Чтобы ее не развалили, не разорвали на части. Очень страшно смотреть на ту же Украину, на другие страны.
У стен легендарной цитадели – потомки тех, кто видел родину, пылающей в огне. Поэтому сейчас в Беларуси делают все, чтобы сохранить мир и стабильность.
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«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?
Новости Беларуси. Жители страны присоединяются к митингам в поддержку государства, мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа». Своим мнением,...
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