Кругом враги. Лукашенко и пропаганда воюют с ветряными мельницами

Сегодня Александр Лукашенко снова разоблачал злобных внешних врагов, посягающих на хрустальный сосуд. Раньше он уже заявлял, что массовые протесты в Беларуси координировали («управляли нашими, извините меня, овцами») организаторы из Польши, Великобритании и Чехии. Теперь выяснилось , что всем рулит Вашингтон.



Фото president.gov.by

«Нам готовили эту вот заварушку… Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами», — такую политинформацию провел Лукашенко 21 августа для тружеников агрокомбината «Дзержинский» в одноименном районе.

Бросать камни в Вашингтон, когда там готовятся утвердить посла в Беларусь после 12-летнего отсутствия, — не самая удачная идея. Чего доброго, еще передумают отправлять его сюда. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи уже и так предложил повременить, заметив, что «авторитарный лидер Александр Лукашенко пытается украсть выборы в Беларуси».

Но сейчас белорусский режим в такой экстремальной фазе, что чихать на всех послов, сенаторов и даже возможное возобновление американских санкций.

Зачем нужны страшилки о лязгающих гусеницах

Закавыка в том, что Лукашенко и его окружение в упор не хотят признавать политическим субъектом собственный народ. Поэтому рисуется схема с забугорными и даже, как видим, заокеанскими кукловодами, которые дирижируют-де здешними отморозками (правда, когда на митинги стали выходить массы работяг , твердить, что в протестах участвует только отребье, стало сложнее).

Более того, создается впечатление, что агрессивный Запад якобы готов и сам вторгнуться в синеокую республику. «Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот», — рассказывал Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске 16 августа.

А сегодня, говоря о западных странах, он заявил , что «они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно… Сейчас Отечество в опасности».

И это не просто риторика с формулами из старых учебников истории и передовиц газеты «Правда» времен СССР. Главнокомандующий раз за разом собирает военных, накручивает их, велел перебросить войска к западным границам. Будто и впрямь готовятся вероломно напасть бронированные армады НАТО, как Гитлер в 1941-м.

Хотя на самом деле Евросоюз и США не то что захватывать Беларусь не помышляют (это ежу понятно), но и хоть как-то пошатнуть здешнюю стабильность ничуть не заинтересованы. Им что, Украины мало?

Надувание мифа о внешней угрозе — старый прием всех диктатур. Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и сплотить нацию вокруг вождя.

В нашем случае Лукашенко и пропаганда пытаются таким образом решить несколько задач.

Во-первых, подать дело так, что политические волнения вызваны якобы не усталостью от несменяемой власти и подозрениями граждан, что на выборах имели место колоссальные фальсификации , а заговором внешних сил.

Во-вторых, подыграть Кремлю, для которого антизападничество — родная стихия, музыка души (кремлевская поддержка сейчас очень нужна).

В-третьих, подготовить почву под вероятное введение, когда совсем припечет, чрезвычайного или военного положения (как в коммунистической Польше, когда там возникла «Солидарность»).

Мастера пропаганды натягивают сову на глобус

Сегодня Лукашенко также признался , что пригласил на белорусское ТВ варягов из России (и что связано это с бунтом части здешних телевизионщиков): «Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения».

Почерк заезжих мастеров уже чувствуется. В частности, белорусская телепропаганда стала проводить параллели между нашими протестами и киевским майданом, хотя это называется натягивать сову на глобус. Налицо и другие клише, приемы, нарративы, характерные для российского пропагандистского стиля.

Некоторые независимые аналитики предположили, что высадкой журналистского десанта из Москвы дело не ограничивается и что даже речи Лукашенко пишут теперь кремлевские спичрайтеры.

Так это или нет (скорее нет), но факт то, что его риторика приобрела акценты, характерные для имперской пропаганды, когда речь идет о сопредельных с Россией странах. Оппоненты бессменного президента резко стали изображаться отпетыми русофобами .

На заседании Совета безопасности 18 августа Лукашенко с пафосом раздраконил неизвестную программу неназванной оппозиции. Мол, «они опубликовали программу», которой предусмотрены выход из Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, «ползучий запрет русского языка», восстановление белорусской автокефальной церкви «и самое главное — подача заявлений и членство в Европейском союзе и НАТО».

Но ни Светлана Тихановская (которая, по убеждению многих, и победила де-факто на выборах 9 августа), ни выбитые из президентской кампании Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский таких целей не провозглашали. Напротив, пропаганда всю дорогу пыталась изобразить их агентами Москвы. Да и часть национально ориентированной оппозиции их в этом же подозревала.

Выход из союза с Россией и прочие подобные вещи эпатажно декларировала в своей предвыборной программе Анна Канопацкая, которую многие комментаторы трактовали как спарринг-партнера действующего президента. Вхождение в ЕС и Североатлантический альянс с незапамятных времен записано в программе Партии БНФ.

Но и Канопацкая, и БНФ далеки от эпицентра сегодняшних внутриполитических страстей. Созданный же по инициативе Тихановской и сразу ставший красной тряпкой для властей Координационный совет ну никак не тянет на антироссийскую структуру.

Так что налицо грубо сконструированный фейк. Причем его взялась на полном серьезе раскручивать телепропаганда. Война с ветряными мельницами во всей красе.

Не стоит будить имперские инстинкты

Вряд ли в эти басни поверят многие в Беларуси. Месседж, что Лукашенко хотят сменить страшные русофобы, рассчитан прежде всего на Кремль. Но это игра с огнем.

По сути, белорусское руководство таким образом будит, дразнит имперские инстинкты Москвы, натравливает ее на движение за перемены в Беларуси. То есть на массу наших граждан, которые на самом деле настроены по отношению к России отнюдь не враждебно. Но такой демонизацией внутренних политических противников можно накликать беду и на Беларусь как страну. Или после нас хоть потоп?

Пикантность момента еще и в том, что вся предвыборная кампания Лукашенко строилась на страшилке об угрозе нашей независимости со стороны восточной соседки. Сам он несчетное количество раз жестоко обижался на лживые наезды российской пропаганды, разоблачал ее фейки. А вот теперь, когда поднялся за свободу собственный народ, уже и пропагандистский спецназ империи, оказывается, не грех призвать.

Вот вам и защита суверенитета, вот вам и информационная безопасность. Приглашением на белорусское ТВ представителей агрессивной, токсичной российской пропаганды режим, по мнению его критиков, открывает ворота для троянского коня.

Возгласы об агрессорах у западных границ Союзного государства тоже будят имперские инстинкты Кремля. Кое-кто хочет привлечь его к защите своей власти , но если сюда приедут танки Путина, то первой жертвой может стать сама Беларусь. Так что эта пропагандистская война с ветряными мельницами вовсе не безобидна.

Впрочем, за поддержку в трудный час белорусское руководство, видимо, уже столько задолжало Кремлю, что тот надеется взять здесь все под контроль и без танков.