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Александр Лукашенко: моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать

21.08.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я вот смотрю на митинги, которые вы проводите в регионах, и думаю: все-таки недостаток общения у людей. И даже эти митинги – на митингах споры идут, кто-то на кого-то там ругается, ссорятся и уходят друзьями. Это хороший урок для нас.  

Этот год стал очень сложным. То изматывающие переговоры по энергоресурсам, то пандемия, которая из медицинской стала экономической.  

Александр Лукашенко: моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать

Александр Лукашенко:   
Я вас предупреждал – то ли еще будет. Начнется передел мира, и где будем мы – главный вопрос. Свершилось? Свершилось. Я это интуитивно учуял четыре месяца (назад – прим. ред.), может, даже в начале в начале этого года.  

Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»

Видите, у нас с 80 % – полная фальсификация, а с 9 % – Президент. Вот они и лепят своего Президента. И что этот Президент? Он Президент, или она, ну вы же видели, вот уже признаются: ни программы, ничего не было. Ну не было ничего. Вот на эмоциях хотели проскочить. А не получилось, потому что иногда полезно, когда человек работает и четверть века. Я их сразу всех раскусил – я понимал, чего они хотят. Вот сформировали не мытьем так катанием: сначала пересчитаем голоса. Я говорю: «Пожалуйста. Бюллетени есть, давайте пересчитаем». Нет, к вечеру говорят: «Не надо пересчитывать». Понимают, что 80 % нельзя сфальсифицировать. Все равно проигрыш, как бы ты не фальсифицировал, их есть. Они говорят: «Нет, пересчитывать не будем, пойдем на новые выборы». Я говорю: «Хромать долго будете до новых выборов».  

Александр Лукашенко: моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать

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Почему новые выборы? Мы сейчас окунемся в эту предвыборную кампанию, и то, что было у нас в «Дзержинском» спокойно, завтра перелопатят. Вы понимаете, что такое полгода еще заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном. И мы вынуждены жестоко сопротивляться, никуда от этого не денешься. В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать, но я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы вы спокойно жили, как это было всегда. Это моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать.  

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Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский»,...
 
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